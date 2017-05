Miguel Edu estaba a punto de conseguir lo que siempre había deseado. Tenía un buen trabajo, una posición social y, finalmente, acababa de rencontrarse con su madre, a quien llevaba más de dos décadas sin ver. Pero una noche fue suficiente para destrozar una vida entera: no había tenido en cuenta que en su país, Guinea Ecuatorial, la sociedad no tolera la homosexualidad. Cuando su madre le encontró en la cama con su novio, los echó a