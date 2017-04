El Partido Popular no encuentra la forma de explicar por qué no llevó a la Justicia o a la policía la información sobre una cuenta en Suiza del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en 2014. La formación conservadora solo ha podido argumentar su capacidad para lavar internamente sus trapos sucios: El expresidente de la Comunidad de Madrid no repitió como candidato en las elecciones autonómicas de 2015. Asunto