Podemos abre el diccionario por la palabra veto y la declina en todas las formas, menos en la de la primera persona del plural. Podemos veta también, cómo no. ¿Cómo no va a vetar un partido que tiene preferencias, legítimas, y que quiere o no quiere a gente a su lado? Vetó a Ciudadanos, sin ir más lejos, cuando le tocó la tarea de decidir si Rajoy seguía o no en el Gobierno. No le gustaba Ciudadanos a Iglesias, era la marca blanca