La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha pronosticado este miércoles en Barcelona que no se celebrará el referéndum de independencia prometido para el mes de septiembre por el presidente de la Generalitat. "Todo el mundo sabe que no va a haber referéndum y el primero que lo sabe es Puigdemont. No puede haberlo porque no se puede actuar fuera de la ley", ha asegurado Díaz durante un almuerzo organizado por el foro Barcelona Tribuna.

