No es cuestión de convertirse uno en noticia, pero tiene sentido mencionar una viñeta humorística que me ha dedicado Pablo Iglesias y que ha divulgado entre sus dos millones de seguidores de Twitter, restregándome la comparación que hice entre Marine Le Pen y el camarada Mélenchon. La sátira hay que aceptarla cuando se ejerce y cuando se padece. Otra cuestión es la manipulación de su contenido. Y no porque la viñeta me someta