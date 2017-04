Esperanza Aguirre lo deja. No ha podido más. El encarcelamiento de Ignacio González por el saqueo del Canal de Isabel II ha sido demasiado para Aguirre: su delfín, la persona en quien más confió en política, quien creció a su lado está inmerso en una operación corrupta a gran escala: "Le pedí explicaciones [a González] y ahora me siento engañada y traicionada. No vigilé más".

Aguirre presenta su