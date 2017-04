Hace unas semanas me encontré a Edurne Pasaban en la presentación de su línea de ropa deportiva y de montaña que Haglöfs realizó en Madrid. Nada más verla me dio la sensación que había perdido un poco la forma, que me perdone la interesada cuando lea estas líneas, pero en cuanto se puso de perfil me di cuenta de que lo que le pasaba es que estaba en estado de buena esperanza. “Adiós a la montaña”,