El comienzo de la biografía televisiva de Albert Einstein no aparece en ningún libro de ciencia. Las cámaras han pillado al científico de pelo imposible en una posición poco halagüeña, con los pantalones bajados y tratando de alcanzar el coito con una mujer que no es su esposa. No para de hablar. “Era una estrella del rock, la primera celebridad moderna, todo un personaje”, defiende el director creativo de Genius, Ken Biller. Tras esta