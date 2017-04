De no ser por el tamayazo, Esperanza Aguirre no habría sido presidenta de la Comunidad de Madrid. Al menos, no en 2003. Y quién sabe qué habría sido de ella en un PP donde ya generaba suspicacias. Francisco Granados probablemente habría continuado siendo alcalde de Valdemoro. Difícilmente habría sido siete años consejero de Presidencia y secretario general del PP de Madrid (2004-2011). No habría extendido su campo de acción