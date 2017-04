"Vosotros habéis tenido que esperar 203 días. Nosotros, siete años". El cartel del lanzamiento del Mi6 refleja bien la expectación que existía ante la llegada del nuevo buque insignia de Xiaomi. Al fin y al cabo, el Mi5 ha sido un superventas que sus sucesores -el Mi5S y el Mi5S Plus- no han podido batir ni de lejos. Afortunadamente para la empresa, el nuevo smartphone de la marca china no ha decepcionado. “En un mercado tan competitivo como el de