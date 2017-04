Bruselas interpreta la convocatoria anticipada de elecciones en Reino Unido como un formidable golpe de mano de Theresa May. Un golpe de mano interno: si las encuestas atinan esta vez —le dan una amplia ventaja—, May aplasta la disidencia dentro de su propio partido, acalla las voces de quienes le acusan de no haber sido votada y termina de hundir a los laboristas, muy lejos en intención de voto y sin un proyecto claramente definido. "A Europa le conviene un interlocutor