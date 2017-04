En este mes de abril coinciden las elecciones en Francia con el tercer aniversario de la muerte de Gabriel García Márquez y este hecho me trae a la memoria algo que vivimos con Gabo en relación al triunfo electoral de François Mitterrand en mayo de 1981. Para entonces me encontraba en Panamá cobijado por Omar Torrijos quien me había invitado en la emergencia a hacer de su país “una tierra de refugio y de combate”. Una mañana de