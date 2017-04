La Baixa, el corazón de Lisboa, el no va más de Pombal, el Imperio y la portugalidad, ha salido a la calle en manifestación. Al frente iba el presidente del distrito y detrás vecinos con pequeñas pancartas que decían “¡Stop a la venta de laurel!”, y para avisar a los de fuera “Warning Bay leaves sell pretending to be drug”, ("Aviso, las hojas de la Bahía se venden fingiendo ser droga") .

Seguir leyendo.