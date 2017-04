Así me gusta “pajincilla", "disfruta de la vida, "el que pestañea pierde”. No hace ni 24 horas que nos escribiste esto. Las tres sabemos cuánto amamos esta vida elegida, cuánto valoramos los segundos que ahora podemos disfrutar sin agendas interrumpidas. Pero tú no has perdido, nos negamos a pensarlo, nunca lo hiciste. Siempre apostaste por la vida, por el coraje, por el futuro. Todavía no nos hemos acostumbrado a la