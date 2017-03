La advertencia es clara: "Si no actuamos con rapidez en Sudán del Sur, se pueden perder vidas". Hace un mes, Naciones Unidas lanzó un llamamiento para recaudar fondos y enviar ayuda urgente al segundo país donde se ha decretado una hambruna en este siglo. Por ahora, la respuesta internacional no llega al 10% de los fondos necesarios para hacer frente a la emergencia. El Gobierno español admite a eldiario.es que, por el momento, no se ha