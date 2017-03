Las tres mujeres han pedido que no se publiquen sus nombres reales en esta entrevista y que no se las reconozca en las fotografías por miedo a las consecuencias que puede conllevar a sus vidas actuales. Sin embargo, reconocen que si ellas mismas no dan el primer paso, seguirá siendo difícil romper el tabú y el estigma que hay en torno a las cárceles.

Formáis parte del colectivo Cassandra, un grupo de apoyo a mujeres que han sido tomadas. ¿De