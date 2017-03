El alcalde de Burdeos,Alain Juppé, no se presentará para sustituir a François Fillon como candidato de los conservadores franceses a la Presidencia de la República, ya que no se ve con capacidad de unir a su familia política. En una declaración en Burdeos, Juppé, que quedó segundo en las primarias del noviembre en las que ganó Fillon, ha reconocido que "es demasiado tarde" para él, y que no encarna la "renovación"