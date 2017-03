Chrysallis Euskal Herria, Asociación de Familias de Menores Transexuales, no quiere polémicas que "no conducen a nada". Sus miembros, padres y madres con niños y niñas cuyo sexo no se corresponde con el de nacimiento, incluso entienden el mensaje de los ultracatólicos de Hazte Oír porque, como recuerdan, ellos se lo dijeron primero a sus hijos. Pero una vez constatada la realidad de cada niño, de cada persona, lo que no entienden, es que por