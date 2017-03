Un fotoperiodista denunciado por resistencia a la autoridad porque no quiso borrar sus fotos por orden de la Guardia Civil. Una ciudadana sancionada por participar en una manifestación aprobada por la delegación del Gobierno en la que se reclamaba una renta para personas sin ingresos y que no se expulsara a los inquilinos de pisos sociales que no podían hacer frente a los alquileres. O un periodista que publicó en Twitter fotos de una detención. Justo en la