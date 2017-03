Últimamente no hay cita multitudinaria con Susana Díaz en la que no sobrevuele el morbo de si será el pistoletazo de salida de su candidatura a las primarias del PSOE nacional. Este sábado la presidenta andaluza ha vuelto a guardarse sus cartas, durante el acto de celebración del Día de Andalucía. No ha habido anuncio pero sí un mensaje claro a Pedro Sánchez: La gente quiere que vuelva el PSOE pero no que vuelva el pasado".

"Nos