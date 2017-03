En una entrevista, realizada por la actriz Brie Larson y con motivo del Día Mundial de la Mujer, la actriz estadounidense Jane Fonda ha hablado sobre los efectos en su vida del patriarcado. Y ha revelado que fue violada y sometida a abusos cuando era menor de edad: "Para demostrarte hasta que punto el patriarcado puede afectar a las mujeres, yo he sido violada, he sufrido abusos cuando era niña y he sido despedida por no acostarme con mi jefe. Y siempre pensé que era