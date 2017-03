El 12 de septiembre de 2002 fue un día especial en el distrito etíope de Kembatta. Muchos definieron el evento como la boda del siglo. Ese día se celebró el primer enlace de una joven que no había sufrido la mutilación genital. “Casi 3.000 personas vinieron al evento y 300 chicas que no habían sufrido la ablación fueron las damas de honor. Fue una celebración maravillosa, porque algo así no se había visto nunca