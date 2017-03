Una hipotética victoria de Pedro Sánchez en el Congreso del PSOE no traería aparejada una moción de censura contra Mariano Rajoy. El equipo de Sánchez descarta un intento para desbancar al PP del Gobierno por la vía rápida: "Podemos decirle no a Rajoy sin necesidad de presentar una moción de censura", aseguran.

El "no es no" que ha enarbolado el exsecretario general del PSOE en los últimos meses no tendrá una