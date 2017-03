El Gobierno de Estados Unidos ha concedido ya el plácet a las autoridades españolas para que procedan al nombramiento de Pedro Morenés como embajador de España en ese país, según confirmaron a ABC fuentes gubernamentales. No obstante, el nombramiento del ex ministro de Defensa podría no tener lugar en la reunión de hoy del Consejo de Ministros y demorarse alguna semana más.

