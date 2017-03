Empiezo con una confesión personal: no terminé ninguna de la dos primeras temporadas de Girls. No lograba conectar con el mundo de Lena Dunham ni el de Hannah y compañía. No soportaba los personajes, las tramas me daban igual, me resistía a pensar que la revolución televisiva tuviera que pasar por ver a Dunham desnuda cada semana en HBO. Pero lo bueno de ser persistente y cabezota es que a veces llega un momento en que te caes del caballo y descubres