“Ya está, ya está, ya está…”. Carme Pigem (1962) está eufórica. Pero se expresa con contención. Fue ella la que respondió al teléfono que anunciaba el premio. “Lo creí, porque con estas cosas no se bromea”, dice, pero desde entonces ha vivido con miedo a que se le escapase. Reporteros de The New York Times o la CNN han llegado hasta Olot (Girona), donde ella y sus dos socios —su marido,