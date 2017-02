En apenas un mes, y a un ritmo vertiginoso, el presidente de EE UU, Donald Trump, ha logrado propagar caos e incertidumbre. No es de extrañar que tanto ciudadanos como líderes empresariales, así como la sociedad civil y el Gobierno, realicen esfuerzos por responder apropiada y eficazmente. Ningún punto de vista sobre el camino a seguir es necesariamente provisional, ya que Trump aún no ha propuesto legislación detallada y el Congreso y los tribunales no