"No es un programa electoral", "no es el texto definitivo", "está sujeto a las enmiendas de los militantes y a incorporaciones", "se ampliará y habrá cambios". Los organizadores de la ponencia económica del PSOE se desgañitan por explicar el particular carácter del documento presentado tras su primer encuentro de partido. Las conclusiones de la jornada no son definitivas y el partido trabajará sobre ellas al menos un mes más, incorporando