"De joven no me planteaba ser actor, porque no había tíos como yo en las películas". Denzel Washington (Nueva York, 62 años, los mejor llevados de todo Hollywood) creció sin ídolos negros en los que mirarse (con la excepción hecha de Sidney Poitier), así que decidió convertirse él mismo en ese líder. Lleva 30 años a la cabeza del pelotón, abriendo camino para los que vengan detrás. Ha derribado