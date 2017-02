El fracaso de la reunión secreta del pasado 11 de enero en La Moncloa, entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, no ha frenado la «operación diálogo» del Gobierno. Al contrario, en el Ejecutivo no se descarta que se hayan producido ni que se vuelvan a producir otros contactos discretos entre ambos. Además, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha enviado un mensaje a los catalanes: «El diálogo no tiene fecha de