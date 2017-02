"No estamos todas, faltan las asesinadas", "No es un caso aislado, se llama patriarcado", "Vivas nos queremos", "Ni una menos"... Los coros no acababan. Una batería de proclamas que no terminaba de apagarse se ha escuchado este miércoles 22 de febrero en la Puerta del Sol, donde cerca de 1.000 personas se concentraron para apoyar a más de una docena de mujeres de la Asociación Ve-la Luz, que desde hace 13 días permanecen en el kilómetro 0 pidiendo que