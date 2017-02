Por primera vez en cinco años, los Zaborowska llegan a fin de mes. Después de una época pésima, esta familia con siete hijos no se siente ahogada cuando pasan la letra de la hipoteca. Han aparcado la idea de malvender el coche y, aunque su casa de Gizycko (noreste de Polonia) aún necesita reformas, han podido cambiar las ventanas para que no se escape el calor cuando el frío aprieta. “Ya no se me cae el mundo cuando uno de los niños llega