Con la canción 'Color Esperanza' de Diego Torres de fondo y gritos de "no es no" ha entrado Pedro Sánchez en el Teatro Fernando de Rojas en el Círculo de Bellas Artes (Madrid) que se ha quedado pequeño para acoger a los cientos de personas que han acudido a la presentación de su proyecto 'Somos Socialistas. Por una nueva socialdemocracia'. Con un marcado viraje a la izquierda, Sánchez ha asegurado que no se trata de un "giro", sino de recuperar la