La frase "no me acerco diez metros a una televisión ni borracho", además de ser ininteligible, es una frase que sólo puede decir alguien que ve mucho la televisión. Se trata de esa clase de rechazo teatral a algo que nos saca tiempo y nos pone de mal humor; la primera reacción es decir que no ha pasado. El matiz "ni borracho", por lo demás, es desconcertante: hubiera sido más propio decir "ni sobrio". Bebido y lejos de la