A Diana Quer ya no se la busca sobre el terreno. Ha pasado medio año desde que esta madrileña de 18 años desapareció, en la madrugada del 22 de agosto, de A Pobra do Caramiñal, la localidad coruñesa de sus veraneos desde que levantaba menos de un metro del suelo. Su rastro físico se perdió en torno a las 2.40 horas al final del Paseo do Areal, siguiendo la línea de la costa supuestamente hacia su chalé adosado en el lugar de