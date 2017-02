Cientos de mujeres han reaccionado al vídeo de Micromachismos #Amítambién. Tras verlo, muchas han decidido compartir sus casos en comentarios, tuits o correos electrónicos a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

#Amítambién me eligieron mejor empresaria d la provincia y en la radio dijeron de mí q era guapa https://t.co/f1Rj22FZl5 vía @micromachismos 15 de febrero de 2017