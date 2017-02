Ahok se ha alzado como el candidato más votado (43,08 por ciento) en los comicios para elegir el gobernador de Yakarta, según los resultados provisionales. No obstante, el político -de origen chino y cristiano- no logra el apoyo necesario (más del 50%) para ocupar el puesto, y de confirmarse el recuento participará en una segunda vuelta en abril contra el siguiente favorito, el ex ministro de Educación musulmán Anies Baswedan (40,14 por