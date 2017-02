"No, no, no y no". Es la coletilla que ha repetido este miércoles en varias ocasiones el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, para negar las diversas afirmaciones que realizó el exsenador de ERC y exjuez Santi Vidal por diversos pueblos de Cataluña explicando los preparativos de la independencia desde el gobierno de la Generalitat. Es la primera vez que el líder de Esquerra niega lo que dijo Vidal, tras negarse a hacerlo en dos ocasiones anteriores en