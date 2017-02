Rusia ha desplegado en secreto un nuevo misil de crucero, ignorando el aviso de Estados Unidos que considera que viola un tratado de 1987 de control de armas entre ambos países, según publicó este martes el diario The New York Times, citando fuentes de la Administración estadounidense. El Gobierno de Donald Trump no ha hecho ninguna valoración de la noticia.

