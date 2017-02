"Al día siguiente del parto ingresaron a mi bebé en la UCI por una posible infección. A los tres días de dar a luz a mí me dieron de alta. A partir de entonces me pasaba 15 horas en el hospital sin tener ningún lugar en el que descansar cómodamente o poder asearme. Me tumbaba en un banco que hay fuera de la unidad", relata Susana Cámara, que tuvo a su hija en diciembre, en una clínica privada madrileña.

Más de 70