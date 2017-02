El cantante Manel Navarro se ha impuesto en el programa Objetivo Eurovisión a sus cinco contricantes y participará en la final del Festival con la cancion Do it for your lover el próximo 13 de mayo en Kiev (Ucrania). Navarro quedó empatado a puntos con Mirela y ha sido al final la decisión el jurado la que ha prevalecido en la elección del representate español para Eurovisión. Ante la atónita mirada del presentador de la gala, Jaime