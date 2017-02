El presidente de Estados Unidos manifestó este sábado su sorpresa al conocer que “el gran muro fronterizo”, como se refiere a la construcción que ha prometido elevar en el límite territorial con México, costará más de lo previsto. “Eso es porque todavía no me he involucrado en el diseño ni en las negociaciones”, afirmó el mandatario republicano el sábado por la mañana a través de