No estaban previstas novedades ni grandes revoluciones, ni en las ideas ni en la renovación de equipos en el 18º congreso nacional del PP, y no se produjeron. Mariano Rajoy mantiene a Dolores de Cospedal al frente del PP, como su número dos y secretaria general, y no hace caso de las crecientes voces que desde distintos frentes del partido abogaban por su sustitución, sobre todo en ese cargo más que en el de ministra de Defensa. A Rajoy no le gusta remover mucho