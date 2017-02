Lo que ha ocurrido en la serie Ray Donovan ha sido extraordinario. Pese al intento de continuar en la venerable tradición de los protagonistas blancos de media edad en crisis de identidad (digamos: Tony Soprano, Don Draper, Walter White), en una época en la que se ha puesto en duda precisamente esa centralidad heteropatriarcal (con Orange Is The New Black o Transparent como emblemas de la crisis necesaria), el personaje encarnado por el cincuentón Liev Schreiber ha sido