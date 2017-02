Insultar a un niño por su aspecto o conocimientos, reírse de él cuando comete un error, no hablarle, no dejarle participar en juegos y aislarle, instigar a los demás para que le aíslen, acusarle falsamente, contar mentiras sobre él, desprestigiarle, imitarle y hacerle burla, esconder sus pertenencias, robarle, ridiculizarle. Y todavía no hemos llegado a la fase de amenazarle, intimidarle y golpearle.

