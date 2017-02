Esta feo que yo lo diga, pero tengo el verbo florido, el dedo rápido y la sangre caliente. Una combinación óptima para ciertos menesteres, no me quejo, pero letal para desenvolverse en las redes sociales. A ver, no soy nueva, hartita estoy de oír consejos para mantener un perfil sobrio, eficaz, eficiente, discreto. Pensárselo dos veces antes de lanzar tus sentencias al orbe, no alimentar a quien insulta y, sobre todo, ser consciente de que lo que sueltes por