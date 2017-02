Ha sido una conversación breve y en tono jocoso, irónico. Pero no deja de ser curioso. El diputado Francesc Homs y el fiscal Emilio Sánchez Ulled se han lanzado este miércoles algunos dardos al finalizar la sesión del juicio por la consulta del 9-N. Homs declarado este miércoles como testigo del caso. El fiscal ha optado por no preguntarle para no perjudicar su defensa (por su doble condición de testigo e imputado en el 9-N), lo que el diputado