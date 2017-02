“El referéndum de autodeterminación no se va a celebrar en España, como no se va a celebrar en Baviera, como no se va a celebrar en el Véneto. Y no creo que ni Alemania, Italia y España seamos países poco democráticos”. Fue la respuesta seca que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, le proporcionó este martes al senador Miguel Ángel Estradé, de ERC, cuando le preguntó si creía