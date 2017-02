"He sufrido un intento de asesinato político. Esta tarde comienza una nueva campaña. Nada me desviará de la elección presidencial", ha proclamado este lunes en una rueda de prensa convocada con prisas esta mañana como el primer acto de un intento de resurrección. "Los ataques han reforzado mi determinación", afirmó delante de una bandera francesa y otra europea en su sede electoral, en el distrito 15 de París. "Nada me hará