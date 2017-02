“Durante la media parte vi que el partido se estaba calentando. Era un derbi. Solicité que acudiera la Policía Local. Se negó. Lo derivaron a los Mossos. Cuando acabó el partido un jugador me agredió, me dio una patada en la cabeza. Los Mossos, como si no estuvieran”. Lo cuenta un árbitro catalán que en el momento de los hechos tenía 18 años. No desea hacer público su nombre. Como muchos de los árbitros